Силкин: «Я не думаю, что «Динамо» борется за место в тройке»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил перспективы «бело-голубых» в нынешнем сезоне РПЛ.

Специалист считает, что «Динамо» не сможет попасть в тройку призёров по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

«Сейчас команде не хватает стабильности, нет понимания, в какой футбол они играют. Сейчас и близко нет игры, которая была год назад», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка. От третьего «Ростова» москвичи отстают на шесть очков. До конца турнира командам осталось провести по 11 встреч.