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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин высказался о победе над «Уралом»

19 Марта 2023 • 17:41 Комментировать
Урал
0:1
Динамо Москва
окончен

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победу над «Уралом» (1:0) в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги, где форвард стал автором единственного забитого мяча.

Игрок отметил, что матча против «Урала» получился тяжелым, к тому же поле было не самого лучшего качества, но он рад победе и дал понять, что команда идет дальше.

«Главный тренер внёс корректировки после первого тайма, поэтому на второй мы вышли совсем с другим настроем, дожали, забили гол и выиграли. Обидно, что не засчитали первый гол, наверное, там был офсайд, не пересматривал эпизод. Хорошо, что забили потом», - заявил Тюкавин в видео, которое было опубликовано на ютуб-канале сборной России.

«Динамо» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 35 очков за 20 игр. 

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Динамо Москва Константин Тюкавин
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