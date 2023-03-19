Тюкавин высказался о победе над «Уралом»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победу над «Уралом» (1:0) в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги, где форвард стал автором единственного забитого мяча.

Игрок отметил, что матча против «Урала» получился тяжелым, к тому же поле было не самого лучшего качества, но он рад победе и дал понять, что команда идет дальше.

«Главный тренер внёс корректировки после первого тайма, поэтому на второй мы вышли совсем с другим настроем, дожали, забили гол и выиграли. Обидно, что не засчитали первый гол, наверное, там был офсайд, не пересматривал эпизод. Хорошо, что забили потом», - заявил Тюкавин в видео, которое было опубликовано на ютуб-канале сборной России.

«Динамо» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 35 очков за 20 игр.