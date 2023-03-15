Путинцев: «После введения Fan ID посещаемость матчей «Урала» просела в три раза»

Советник президента «Урала» Максим Путинцев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о беспроигрышной серии команды, включении Мингияна Бевеева и Ильи Помазуна в расширенный список сборной России, а также о том, как клуб борется за посещаемость в эпоху Fan ID.

- «Урал» всех удивляет своей беспроигрышной серией в 16 матчей. В чем феномен?

- Когда происходит что-то подобное, нельзя выделить один фактор. Нет волшебной кнопки, иначе все бы ее нажали и играли великолепно. Сложился ряд факторов. Ганчаренко – это тренер высочайшего уровня. Он приехал со своим пониманием, наметками, подходом, поменял какие-то вещи и в тренировочном процессе, и в общении с игроками. Все стало иначе. Плюс у нас была удачная трансферная копания осенью. За счет этого резко прибавилась глубина состава. Есть больше вариантов для перестроения игры по ходу матча.

- Задачи у «Урала» не повышаются в связи с такими результатами?

- У нас одна задача – показать максимальный результат в ближайшей игре. Будем хорошо играть, и место будет соответствующее. Президент «Урала» Григорий Иванов всегда отмечает, что хороший результат – это место выше десятого. Если мы по итогам этого сезона заберемся на самое высокое место в истории клуба – это будет хороший результат. Но впереди еще очень много матчей. Плотность в таблице большая.

- Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк сказал, что ваша команда является одним из главных претендентов на выигрыш кубка России.

- Очень приятно такое мнение. Оно и игроков мотивирует. Конкуренция высокая. Я бы не сказал, что есть какой-то однозначный фаворит. Даже «Зенит» не стал бы таким называть. Он находится в нижней части сетки. Противостояние там состоит из одного матча. Одну конкретную встречу всегда можно выиграть даже у «Зенита».

- Впервые в истории «Урала» в расширенный список сборной России вызвали двух футболистов. Это неожиданный факт или ожидаемый, учитывая игру команды?

- И то, и другое. Бевеев уже попадал в расширенный список. А вот в окончательную заявку не попал. Сейчас мы надеемся на то, что он поедет на сборы с национальной командой. Считаю, что и Помазуна оценили по достоинству. Он играет очень стабильно. Благодаря его уровню мы в прошлом сезоне остались в РПЛ. Да и в этом сезоне у нас защита не нервничает, играет более уверенно. Но по большому счету, это пока только аванс для ребят, который еще надо будет отработать.

- Виктор Ганчаренко сказал, что расширенный список ничего не дает. Вы согласны с его мнением, или все-таки это добавляет мотивации игрокам?

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- Это воодушевляет. Чисто психологически у ребят вырастают крылья. На этой волне парни могут играть еще более эффективно. Кстати, тренер вратарей сборной Виталий Кафанов приезжал в Дубай, когда мы были на сборах, и прицельно смотрел на работу Ильи. Они там общались. Возможно, это стало результатом того, что его вызвали в национальную команду. Попадет ли он в окончательный список – не знаю. Это уже Карпин решает. Но ребята понимают, что за ними следят, объективно оценивают их возможности.

- Бевеев не сломается психологически, если второй раз не окажется в окончательном списке Карпина?

- Он парень психологически устойчивый. Не думаю, что он расстроится. Как раз Бевеев будет вкалывать еще больше.

- Вы могли бы сравнить посещаемость домашних матчей «Урала» до введения картыболельщика и после? В Екатеринбурге уже прошел достаточно большой период, который можно проанализировать.

- Конечно, в Екатеринбурге просела посещаемость с введением Fan ID. Мы пытаемся прикладывать максимум усилий для того, чтобы вернуться к прежним показателям. Для примера: мы играли со «Спартаком» дома в мае, и у нас был практически аншлаг – 26 тысяч человек. В начале нынешнего сезона «Спартак» снова у нас гостил, и Fan ID уже требовался. Пришло 8 тысяч болельщиков. То есть, сокращение произошло в три раза. Но в том момент Fan ID только внедрялся, многие не понимали, как это работает. Конечно, велась разъяснительная работа, но ее было явно не достаточно. Но постепенно люди оформляют паспорта болельщиков. У нас в регионе их сделали примерно 40 тысяч человек. Надеемся, что постепенно будем прирастать зрителями на трибунах.

- При 40 тысячах оформленных паспортов болельщика, какова средняя посещаемость домашних матчей?

- У нас был большой перерыв. Последняя домашняя игра с Fan ID была в октябре. Поэтому лучше оставить выводы до ближайшей субботы, когда мы сыграем с «Динамо». Тогда будет более понятная ситуация. Без Fan ID на кубковый матч с «Ростовом» и ЦСКА посещаемость была приличная – порядка 15 тысяч человек. Надеюсь, эти люди пойдут на «Динамо» и с Fan ID.

- Какие у «Урала» были программы по привлечению болельщиков на трибуны?

- Мы думаем об этом. Для нас дороговато разыгрывать автомобили и квартиры. В этом смысле мы надеемся на помощь лиги. Они разыгрывают серьезные призы. Мы пошли немного другим путем: активно работаем с профсоюзами и крупными отраслевыми предприятиями, например, с областным союзом промышленников–предпринимателей. Провели большую встречу. Членами союза являются десятки крупных предприятий. Мы сказали, что готовы предоставить билеты со скидкой, хорошие места на трибунах, предоставляем персональных стюардов, плюс места на парковке. Попросили их предложить своим сотрудникам оформить паспорта болельщиков. Хотим сформировать из них ядро постоянно ходящих зрителей. Это неплохо сработало. В понедельник у меня были свежие данные о том, что более двух тысяч человек по крупным предприятиям в регионе оформили Fan ID. С ними будут члены их семей. А остальным просто пытаемся объяснять, что Fan ID – это не больно, это быстро.

- То есть, это новая аудитория для «Урала», а не те люди, которые раньше ходили на матчи?

- Кто-то новый, кто-то ходил. Не может быть точных данных. Но я думаю, что кто-то не понимал, или сомневался. А многим просто лень идти в МФЦ и разбираться, как это все работает.

Елена Григорьевская