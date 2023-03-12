Силкин: «Шунин не должен так ошибаться»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от игры его бывшего клуба во вчерашнем поединке РПЛ против «Краснодара».

«Динамо» вчера забило первый гол в игре, а потом случилась ошибка Шунина и пропущенный мяч. В итоге две вещи и повлияли на конечный результат — первый пропущенный командой мяч и удаление игрока», - рассказал Силкин «РБ Спорт».

Напомним, что матч завершился уверенной победой краснодарцев – 3:1, эта победа над «Динамо» была одержана «быками» впервые с 2018 года.

«Я считаю, что такой опытный вратарь, как Шунин должен играть без ошибок. Теперь «Динамо» будет претендовать на шестое место», - добавил Силкин.