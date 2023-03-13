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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «Хочется, чтобы Тюкавин получал больше игрового времени»

13 Марта 2023 • 09:53 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
18.03 14:15

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об игровом времени 20-летнего нападающего Константина Тюкавина в составе «бело-голубых».

«Тюкавин постоянно забивает. Если есть возможность, можно использовать Смолова и Тюкавина вместе. Хочется, чтобы Тюкавин получал больше игрового времени», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

Также специалист выразил мнение, что после возобновления российского чемпионата «Динамо» не играет плохо и продолжает вести борьбу за третью строчку РПЛ. Напомним, что в двух турах, которые успели состояться в марте, «бело-голубые» обыграли «Крылья Советов» (1:0) и уступили «Краснодару» (1:3).

После 19 туров московская команда занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от третьего «Ростова» на шесть очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев Константин Тюкавин
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