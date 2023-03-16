Мишкич: «Ганчаренко внёс огромный вклад в наши результаты»

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич высказался о результате команды под руководством Виктора Ганчаренко.

«16 матчей без поражений — результат усердной работы. Безусловно, Ганчаренко внёс огромный вклад в наши результаты, с его приходом всё улучшилось», — заявил игрок екатеринбургского клуба, чьи слова приводит издание«РБ Спорт». По словам Мишкича, вклад в результат команды внесли штаб Ганчаренко и новые футболисты, отметив, что игроки «Урала» сделают всё возможное для продолжения такой формы.

Напомним, что екатеринбургский клуб находится на 10-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, а также вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.