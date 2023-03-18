​Президент «Урала» прокомментировал удаление Ганчаренко

В концовке субботнего матча Премьер-лиги против «Динамо» красную карточку получил главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко. Комментарий на этот счёт дал Григорий Иванов, занимающий пост президента екатеринбургского клуба.

«Вопросы к судье есть, считаю, это неправильно. Виктор Михайлович возмутился, потому что мяч попал в руку, после этого пошла атака - он, как мне кажется, ничего такого не сказал, потому что я рядом с ним стоял и не слышал, чтобы он ругался матом», - высказался Иванов, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что «Урал» проиграл «Динамо» на своём поле с результатом 0:1. Это было первое поражение екатеринбургской команды с сентября.

«Урал» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице российского чемпионата.