«Похоже, сами игроки не очень понимают, чего от них хочет Йоканович» — Юран

Российский тренер Сергей Юран поделился мнением о работе наставника московского «Динамо» Славиши Йокановича.

«Считаю, что атакующая линия «Динамо» является топовой. Но почему так скупо пользуется этим Йоканович, не понимаю. Похоже, что и сами игроки не очень понимают, чего от них хочет тренер», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, при Сандро Шварце (бывший главный тренер «Динамо») команда играла в атакующий футбол с высоким прессингом, а сейчас это все в прошлом.

После 19 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.