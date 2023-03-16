Колыванов полагает, что «Динамо» и «Урал» сойдутся на ничьей

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов дал свой прогноз на интригующий матч грядущего, 20 тура РПЛ, в котором сойдутся екатеринбургский «Урал» и столичное «Динамо». Команды сыграют на «Екатеринбург Арене» 18 марта в 14:15, время московское.

«Динамо» может победить за счёт своих игроков. У динамовцев талантливая молодежь и какие-то матчи они могут сыграть очень ярко. А у «Урала» сейчас хорошо организованная команда, которая неплохо готова физически», - цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Колыванов добавил, что игроки «Динамо» подойдут к игре в хорошем настроении. А причина в том, что вчера «бело-голубые» в гостях выбили «Зенит» из Кубка России в серии пенальти.

Но и у игроков «Урала», по мнению эксперта, настроение также должно быть на подъёме из-за удачной беспроигрышной серии в 16 матчей. Во вторник уральцы сыграли вничью свой кубковый матч в Пути РПЛ против «Спартака» (1:1).