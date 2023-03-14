Генич: «Посещаемость чемпионата России – это позор»

Известный телекомментатор и спортивный журналист Константин Генич счиатет, что закон о Fan ID нуждается в немедленной корректировке.

«Посещаемость чемпионата России – это позор. Конечно, закон о Fan ID надо корректировать. Что касается отмены, то его уже никто не отменит, в этом нет никаких сомнений», - заявил Генич «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшие выходные в РПЛ на «Арене Химки» встречались московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал». Зрителями матча стали 207 человек.

«Это просто караул», - отметил Генич, комментируя посещаемость матча.

Напомним, что с начала весны 2023 года без паспорта болельщика, именуемого как Fan ID, на стадионы РПЛ не попасть.