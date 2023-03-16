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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин — о матче «Зенит» — «Динамо»: «Мне бы хотелось, чтобы судьи после матчей объясняли свои решения»

16 Марта 2023 • 13:54 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
18.03 14:15

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал судейство в матче 1/4 финала Кубка России (Путь регионов), в котором «бело-голубые» обыграли «Зенит» (1:1, 5:4 — пен).

Напомним, многочисленные споры вызвал эпизод, произошедший по ходу второго тайма, когда главный арбитр встречи Евгений Кукуляк принял решение не назначать пенальти в ворота петербуржцев после того, как полузащитник «Зенита» Клаудиньо грубо сыграл в своей штрафной площади против нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Булыкин хотел бы, чтобы судьи объясняли решения, принятые ими в спорных эпизодах. Сам эксперт придерживается мнения, что бразилец с российским паспортом нарушал правила на Тюкавине.

«Мы иногда многого не понимаем. И мне бы хотелось, чтобы судьи после матчей объясняли свои решения. Особенно в таких моментах, когда ВАР видит фол, а судья в поле после изучения видеоповтора — нет», — приводит слова Булыкина «Плеймейкер».

Эта победа позволила «Динамо» выйти в следующий этап Кубка России. «Зенит» же завершил свои выступления в нынешнем розыгрыше турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Дмитрий Булыкин Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Клаудиньо
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