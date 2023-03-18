​«Урал» проиграл впервые с сентября

Субботний матч 20-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Динамо» завершился победой гостей из Москвы со счётом 1:0. «Динамовцы» смогли прервать серию «шмелей» без поражений, которая в итоге составила 16 матчей (11 побед и 5 ничьих).

В прошлый раз «Урал» проигрывал матч ещё 17 сентября. Тогда команда Виктора Ганчаренко на своём поле уступила «Ахмату» с результатом 1:2.

«Урал» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч чемпионата команда Виктора Ганчаренко проведёт в субботу, 1 апреля, – против «Зенита» на поле соперника.