Тарханов: «В успехах «Урала» очень большая заслуга Ганчаренко»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о наставнике «Урала» Викторе Ганчаренко.

«Естественно, в успехах «Урала» очень большая заслуга Ганчаренко. Он еще может снова получить шанс в топ-клубе, он пока молодой парень. Но я бы и не сказал, что Виктор Михайлович сейчас работает в середняке, «Урал» очень хорошая команда по российским меркам», — приводит слова Тарханова Metaratings.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков за 19 туров. Отметим, что под руководством Ганчаренко «шмели» не проигрывают на протяжении последних 16 матчей с учетом всех турниров.