Влут высказался о возможном получении российского гражданства

Полузащитник «Урала» Рай Влут ответил на вопрос о том, планирует ли он получать российское гражданство.

Напомним, ранее российские паспорта получили бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо. Также сохраняется вероятность получения гражданства соотечественником Влута Квинси Промесом.

«Не задумывался о получении российского паспорта? Ха-ха! Никогда», — приводит слова Влута Sport24.

Влут перешёл в «Урал» осенью прошлого года из «Астаны». За команду из Екатеринбурга нидерландец успел провести 12 матчей и забить пять голов. Полузащитник имеет опыт выступлений в составе молодёжной сборной своей страны.