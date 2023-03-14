Орещук рассказал, в чём Тюкавин лучше Смолова

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил мнение, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сильнее своего одноклубника Фёдора Смолова.

Орещук считает, что стиль игры Смолова не подходит «бело-голубым», так как, в отличии от Тюкавина, он любит повозиться с мячом и не вписывается в философию быстрого футбола.

«Он любит отойти назад, повозиться с мячом. Когда команда ведёт в счёте и нужно сбить темп, перевести дух — это вполне уместно. Но Федя постоянно так играет! В каждом матче!» — цитирует Орещука «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 33-летний Смолов провёл за «Динамо» 23 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. На счету 20-летнего Тюкавина восемь мячей и три ассиста в 26 встречах.