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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук рассказал, в чём Тюкавин лучше Смолова

14 Марта 2023 • 11:15 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
18.03 14:15

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил мнение, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сильнее своего одноклубника Фёдора Смолова.

Орещук считает, что стиль игры Смолова не подходит «бело-голубым», так как, в отличии от Тюкавина, он любит повозиться с мячом и не вписывается в философию быстрого футбола.  

«Он любит отойти назад, повозиться с мячом. Когда команда ведёт в счёте и нужно сбить темп, перевести дух — это вполне уместно. Но Федя постоянно так играет! В каждом матче!» — цитирует Орещука «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 33-летний Смолов провёл за «Динамо» 23 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. На счету 20-летнего Тюкавина восемь мячей и три ассиста в 26 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Роман Орещук Константин Тюкавин
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