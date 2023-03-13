Григорий Иванов – о турнире ЦАФА: «Лучше где-то играть, чем не играть»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями об одной из главных новостей понедельника – возможном участии сборной России в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии, который планируется на вторую декаду июня 2023 года.

«Лучше играть, чем не играть вообще. Я думаю, что при нынешней реальности в ближайшем будущем мы вряд ли будем играть с европейскими сборными. Так что лучше соперничать с командами из Центральной Азии, иначе вообще играть не будем», - заключил Иванов для корреспондента Vprognoze.ru.

Сборная России не играла в официальных матчах с конца 2021 года, так как отстранена от участия в официальных турнирах под эгидой УЕФА по политическим причинам.