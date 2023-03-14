Мостовой – о серии «Урала»: «Никто не знает в чём секрет»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поразмышлял о беспроигрышной серии екатеринбургского «Урала» при Виктора Ганчаренко. «Шмели» не проигрывают уже 16 матчей подряд во всех турнирах, а именно в РПЛ и в Кубке России.

Вот и вечером 14 марта в первом полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» на выезде уральцы сыграли вничью – 1:1.

«В чем секрет Гончаренко? Я думаю, даже сам Гончаренко не знает, и никто не знает. Знали бы, уже бы пользовались. Такое бывает. Как вы видим, все ребята за «Урал» выкладываются до конца», - сказал Мостовой порталу Metaratings.

Следующий официальный матч у «Урала» грядёт в РПЛ – дома в рамках 20 тура команда из Екатеринбурга примет московское «Динамо».