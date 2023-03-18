Силкин: Не факт, что «Динамо» поборется за тройку

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался после победы «бело-голубых» над «Уралом» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Возросли ли у «Динамо» шансы на призовое место? Далеко не факт, что «Динамо» дальше все матчи будет выигрывать. Я настроен скептически. Сегодня вырвали победу, но в предыдущих матчах сыграли не очень. Нет постоянства», — приводит слова Силкина Rusfootball.

«Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков. Отставание от идущего на третьем месте «Ростова» составляет три балла, но у подопечных Валерия Карпина есть игра в запасе.