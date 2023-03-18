Булыкин ставит на ничью в матче «Урала» и «Динамо»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об одном из самых интригующих матчей грядущего 20 тура РПЛ, в котором екатеринбургский «Урал» дома примет московское «Динамо» Славиши Йокановича.

«Пусть «Динамо» после матча Кубка России в хорошем настроении, «Урал» очень неплохо выступает в чемпионате России. Местные болельщики поддержат «Урал», поэтому «Динамо» всё равно будет тяжело», - делится Булыкин с «Чемпионатом».

Напомним, что в активе «Урала» - 16 официальных матчей без поражений. Подопечные Виктора Ганчаренко не проигрывают уже свыше полугода. Динамовцы, в свою очередь, на неделе выбили «Зенит» из Кубка России на стадии четвертьфинала и неплохо подняли свой моральный дух.

Матч, в котором, по мнению Булыкина, нас ждёт равная борьба, запланирован на 14:15, время – московское, место действия – «Екатеринбург Арена».