Мишкич заявил, что остался бы в «Урале» ещё на три-четыре года

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Даниэль Мишкич рассказал, что хотел бы остаться в стане «шмелей» ещё на несколько лет.

«Думаю, я хотел бы остаться в «Урале» ещё на три-четыре года, вообще без проблем. Моей семье нравится в России и в Екатеринбурге, я не вижу проблем здесь остаться», - рассказал Мишкич порталу Sport24.

Игрок добавил, что постоянно держит контакт с президентом «Урала» Григорием Ивановым по поводу нового соглашения.

«Уже сейчас переговоры идут, и, надеюсь, мы быстро договоримся», - добавил футболист.

Напомним, что «Урал» буквально расцвёл с приходом Виктора Ганчаренко в прошлом сезоне и не проигрывает уже на протяжении 15 официальных матчей подряд во всех турнирах.