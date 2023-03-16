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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Динамо» показало всем, как можно побеждать «Зенит»

16 Марта 2023 • 13:27 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
18.03 14:15

Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о победе «бело-голубых» над «Зенитом» (1:1, 5:4 — пен) в матче 1/4 финала Кубка России (Путь регионов).

Эксперт отметил, что атмосфера на трибунах в Санкт-Петербурге, как и сама игра, оставили у него приятные впечатления. Также Булыкин похвалил футболистов «Динамо» за серию послематчевых пенальти, которую они сумели выиграть, показав всем, что «Зенит» можно обыгрывать.

«Мы увидели интересную серию пенальти. Многие считают её лотерей, но я отдаю должное мастерству полевых игроков и вратарей. «Динамо» показало всем, как можно побеждать «Зенит» даже в таких, стыковых ситуациях, да ещё в Санкт-Петербурге. Лещук — молодец, потащил два удара», — цитирует Булыкина «Плеймейкер».

Кроме того, Булыкин подчеркнул, что быстрый гол «Динамо», забитый уже на первой минуте встречи, обескуражил петербуржцев и лишил их уверенности до самого конца игры.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 18 марта, когда в рамках 20-го тура РПЛ встретятся с «Уралом». Начало — в 14:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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УРАЛ ДИНАМО МОСКВА
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