У Тюкавина пять голевых действий в пяти последних матчах РПЛ

Молодой форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин вчера вечером снова оформил голевое действие в матче РПЛ. Он поразил ворота «Краснодара» в проигранном выездном матче (1:3) и, таким образом, записал на свой счёт уже пятое голевое действие в пяти последних матчах РПЛ подряд. За этот период у него набралось четыре гола и один ассист.

Таким образом, текущий сезон для Тюкавина стал пока самым результативным в карьере – у 20-летнего динамовца теперь в активе семь забитых мячей.

Отметим, что Тюкавин далеко не всегда выходил в основе «бело-голубых», однако из-за вчерашнего отсутствия в составе «Динамо» форварда Фёдора Смолова, молодой футболист получил возможность выйти в старте и забить свой гол.