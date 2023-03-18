Агент: Карпин разбирается в футболе, поэтому вызвал Тюкавина в сборную

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о форме игрока после матча с «Уралом».

«Бело-голубые» одержали победу в игре 20-го тура РПЛ над екатеринбургской командой со счетом 1:0. Тюкавин стал автором единственного гола.

«Константин в хорошей форме. Его пригласили в сборную, он это заслужил своей игрой. Карпин в футболе разбирается, поэтому и пригласил его. Тюкавин всегда играет до последних минут. Мне приятно, что у меня такой клиент», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал в свой актив три ассиста.