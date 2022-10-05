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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабуа заявил, что считает Галицкого великим человеком

05 Октября 2022 • 22:16 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Краснодар
окончен

Бывший нападающий «Краснодара» Леон Сабуа высказался о президенте краснодарского клуба Сергее Галицком.

«Он придает веру каждому, переживает за каждого футболиста, как за своих детей. Он великий человек! Такой человек, как он, должен жить вечно», — приводит слова Сабуа Metaratings.

Игрок отметил, что Галицкий не только посещает тренировки второй команды, но и ходит на занятия академии, он постоянно общается с игроками, многих знает лично.

Футболист пожелал здоровья Галицкому и добавил, что этот человек делает все на благо людей и общества.

Сабуа является воспитанником «Краснодара». На данный момент он выступает за «Урарту». В текущем сезоне форвард принял участие в 8 матчах чемпионата Армении, в которых отметился двумя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий Урарту Леон Сабуа
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