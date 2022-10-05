Сабуа заявил, что считает Галицкого великим человеком

Бывший нападающий «Краснодара» Леон Сабуа высказался о президенте краснодарского клуба Сергее Галицком.

«Он придает веру каждому, переживает за каждого футболиста, как за своих детей. Он великий человек! Такой человек, как он, должен жить вечно», — приводит слова Сабуа Metaratings.

Игрок отметил, что Галицкий не только посещает тренировки второй команды, но и ходит на занятия академии, он постоянно общается с игроками, многих знает лично.

Футболист пожелал здоровья Галицкому и добавил, что этот человек делает все на благо людей и общества.

Сабуа является воспитанником «Краснодара». На данный момент он выступает за «Урарту». В текущем сезоне форвард принял участие в 8 матчах чемпионата Армении, в которых отметился двумя забитыми мячами.