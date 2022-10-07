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​ЭСК – о незасчитанном голе «Крыльев Советов»: Гол был, но судьи не допустили очевидной ошибки

07 Октября 2022 • 14:51 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Краснодар
окончен

В понедельник «Крылья Советов» и «Краснодар» поделили очки в матче Премьер-лиги – 0:0. В конце игры арбитр не засчитал гол самарской команды, посчитав, что мяч не пересёк линию ворот полностью. Этот эпизод стал одним из тех, которые разобрала экспертно-судейская комиссия РФС.

ЭСК решила, что гол всё-таки был. Факт пересечения линии установлен благодаря камере безопасности на стадионе. При этом комиссия отмечает, что судьи не допустили очевидной ошибки: главный рефери со своей позиции не мог объективно оценить эпизод, обзору бокового арбитра мешал вратарь, а у ВАР не было кадра с этой камеры (камеры телевещателя не позволили установить, пересёк ли мяч линию).

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Алексей Сухой ЭСК РФС
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