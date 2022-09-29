​Черникова снова прооперируют

Полузащитника «Краснодара» Александра Черникова в рамках его восстановления после травмы снова прооперируют. По данным «РБ Спорт», вторую операцию на связках 22-летний футболист тоже перенесёт в Германии.

Александр Черников угодил в лазарет в игре против «Сочи» в начале сентября. В сезоне 2022/2023 полузащитник успел провести за «быков» семь матчей. Результативными ударами Черников не отмечался.

После десяти сыгранных туров «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» «быки» отстают на шесть зачётных баллов.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт 3 октября – против «Крыльев Советов».