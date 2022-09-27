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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корниленко — о Коваленко: «Потенциально это футболист первой пятёрки клубов нашего чемпионата»

27 Сентября 2022 • 10:36 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
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03.10 19:00

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о полузащитнике «Сочи» Александре Коваленко, который выступает за самарскую команду на правах аренды.

Специалист уверен, что в будущем 19-летний футболист получит предложение от одного из ведущих российских клубов, если продолжит демонстрировать высокий уровень игры.

«Коваленко максимально сконцентрирован на футболе. Я поздравил его с вызовом в сборную. Когда в январе он приехал к нам с группой молодых игроков, было понятно, что потенциально это футболист первой пятёрки клубов нашего чемпионата», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

В текущем сезоне Коваленко провёл в составе «Крыльев» 10 матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Корниленко Александр Коваленко
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