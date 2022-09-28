Пиняев – о приговоре Ларину: «Тяжело это всё осознавать»

Один из главных талантов российского футбола Сергей Пиняев высказался о приговоре экс-директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Тяжело это всё осознавать. Отказываюсь понимать, что в ближайшее время не увижу человека, который так много сделал для меня, парней, «Чертаново», – заявил игрок «Крыльев Советов» в интервью «Чемпионату».

Также молодой футболист рассказал, что Ларин лично давал деньги на лечение спортсменов, помогал их семьям и делал всё для развития игроков. По мнению Пиняева, есть заинтересованные люди, которым была выгодна посадка функционера в тюрьму.

Напомним, что суд приговорил Николая Ларина к трём годам колонии общего режима за мошенничество. Также бывший директор обязан выплатить 20 миллионов рублей. Сергей Пиняев является воспитанником академии «Чертаново».

