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Сторожук: «Не наиграли на победу, если объективно взять»

03 Октября 2022 • 21:24 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Краснодар
окончен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (0:0) дал комментарий по игре.

- Результат ничейный. Если брать по ходу и разбирать игру быстро, то, наверное, мы скажем, что довольны, потому что не наиграли на победу, если объективно взять. Конечно, непросто нам приходится, потому что сегодня, например, центрального нападающего играл Никита Кривцов, когда он никогда, наверное, за всю карьеру не играл. Буквально сегодня попытались устно сказать, подсказать, перестроиться, но не получилось. И Бородин у нас заболел коронавирусом. Если здесь есть какие-то моменты с ротацией, то в линии атаки в роли центрального нападающего Кордобе пока нет замены. Ничейный результат для нас хороший, исходя из происходящего на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Сторожук
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окончен Крылья Советов 0:0 Краснодар 1.95 3.50 4.05
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