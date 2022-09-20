Защитник «Краснодара» Петров вернётся в общую группу в начале октября

Защитник «Краснодара» Сергей Петров вернётся в строй в начале октября, сообщает «РБ Спорт».

Напомним, 31-летний футболист получил травму ахиллова сухожилия в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

Ранее главный тренер «быков» Александр Сторожук сообщил, что Петров уже приступил к тренировкам на поле.

В текущем розыгрыше РПЛ защитник провёл два матча, не отметившись в них результативными действиями. После 10 сыгранных туров «Краснодар» набрал 20 очков, расположившись на четвёртой строчке турнирной таблицы российского чемпионата. Свой следующий матч подопечные Сторожука проведут 3 октября против «Крыльев Советов». Начало — в 19:00 по московскому времени.