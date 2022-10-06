Кавазашвили — о предстоящем матче «Спартака»: Нас устроит только победа

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Крыльями Советов».

«Только победа и больше ничего. Нам нельзя сейчас даже ничьей, только выигрывать и никто не сомневается в это», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «красно-белые» все ближе к тому, чтобы одерживать победы на классе, ведь они стали играть более технично.

Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» в рамках матча 12-го тура Российской премьер-лиги состоится 9 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.