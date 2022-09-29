Ахметов — о Сторожуке: «Мы ещё раз поговорили, никаких проблем нет»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Александром Сторожуком.

Ранее 24-летний футболист публично заявил о том, что недоволен своим игровым временем в команде.

«Конечно, мы общаемся. Чтобы не было недопонимания, мы ещё раз поговорили. Никаких проблем нет. Всё в рабочем режиме. Я думаю, тренеру даже приятно, когда у него амбициозные футболисты, которые хотят играть. Это должно идти только в плюс», — приводит слова Ахметова Metaratings.

Напомним, Ахметов перешёл в «Краснодар» минувшим летом из ЦСКА. Всего в составе «быков» полузащитник провёл 11 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу. После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ подопечные Сторожука набрали 20 очков, расположившись на четвёртой строчке в турнирной таблице.