Чудо-сейвы Сафонова и Ломаева оставили без голов матч «Крылья Советов» - «Краснодар»

«Крылья Советов» принимали «Краснодар» в матче 11-го тура РПЛ.

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Пиняев попал в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Спорный эпизод в штрафной гостей (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Сафонов спасает от гола (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

В Самаре завершался 11-й тур чемпионата России, местные «Крылья Советов» принимали «Краснодар», преследующий цели забраться в топ-3. Но по первому тайму сложно было сказать, кто же фаворит матча. Бодрее выглядели «Крылья», на правах хозяев захватив инициативу с первых минут матча. Уже на шестой минуте Гленн Бэйл подключился по правому флангу и смачно пробил, но Матвей Сафонов выудил мяч из-под перекладины.

«Крылья» почувствовали слабину соперника, никак не отвечавшего на регулярные наскоки, и провели ещё одну очень опасную атаку. Максим Глушенков пяткой оставил мяч Пиняеву, Сергей ворвался в штрафную площадь, финтами обставил Литвинова и пробил. Тут уже Сафонов помочь не мог, но за гостей сыграла перекладина. Ежов, Пиняев и Глушенков продолжили давить, регулярно переигрывая «Краснодар» в эпизодах.

Испортила настроение хозяевам только травма Горшкова. Юрий подвернул ногу и вынужден был уступить своё место Георгию Зотову. Далее Сергей Пиняев продемонстрировал, что натренировал штрафные удары. Со стандарта классно пробил самарский проспект, небольшой рикошет усложнил задачу Сафонову, но Матвей и тут справился. Под занавес первого тайма наконец в игре увидели и Ломаева. Голкипер «Крыльев» отразил коварный удар Олусегуна, слегка поторопившегося, получив выход один на один.

После перерыва картина не изменилась: «Крылья» продолжали давить, «Краснодар» совсем не был похож на фаворита. Самарцы претендовали на пенальти, когда Кайо остановил Глушенкова на линии штрафной площади. Карасёв, работавший у монитора, позвал главного арбитра, чтобы посмотреть повтор, намекая на пенальти. Но Алексей Сухой не поддержал коллегу, трактовав эпизод, как чистую борьбу. Игра продолжилась без пенальти.

На фоне большой активности у «Крыльев» стали заканчиваться силы, и концовка матча уже прошла с перевесом «Краснодара». После скидки Олусегуна плотно пробил Никита Кривцов – спас команду Ломаев. Обязан был забивать Михайло Баньяц, получивший выход один на один после отличной передачи Сперцяна, но и тут голкипер «Крыльев» сыграл классно, выиграв дуэль у форварда.

На это Сафонов ответил ещё одним чудо-спасением. Чирковичу удался шикарный обводящий удар с линии штрафной площади, но этого не хватило, чтобы обыграть Матвея. Следом Сафонов взял ещё более «мёртвый» мяч после удара Романа Евгеньева в упор. В общем, голкиперы в этот вечер были чудо как хороши. Собственно, поэтому зрители и не увидели голов в последнем матче 11-го тура. «Крылья» и «Краснодар» разошлись миром.