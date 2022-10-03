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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чудо-сейвы Сафонова и Ломаева оставили без голов матч «Крылья Советов» - «Краснодар»

03 Октября 2022 • 21:01 Комментировать (1)
Крылья Советов
0:0
Краснодар
окончен

«Крылья Советов» принимали «Краснодар» в матче 11-го тура РПЛ.

Протокол игры  
Крылья Советов0:0Краснодар
Ломаев ИванБейл Гленн  38'Евгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков Юрий 20' (Зотов Георгий ( 20') Коваленко Александр 88' (Бабкин Сергей ( 88') Якуба Денис 73' (Чиркович Александар ( 73') Ежов РоманРахманович АмерПиняев Сергей 73' (Витюгов Максим ( 73') Глушенков Максим  72' 89' (Хубулов Владимир ( 89')
Запасные: Соколов АртёмФролов ЕвгенийОвсянников БогданШитов ВладиславГапонов ИльяБарач МатеоЦыпченко Дмитрий
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичЛитвинов ВячеславКайо Силва  38'Рамирес КристианПина Кевин 78' (Окоронкво Джонатан ( 78') Ионов Алексей 74' (Ахметов Ильзат ( 74') Баньяц МихайлоСперцян ЭдуардОлусегун Олакунле 88' (Кокшаров Александр ( 88') Кривцов Никита
Запасные: Апеков РусланЖилкин ГригорийАгкацев СтаниславСорокин Егор
03 октября. Стадион "Солидарность Арена".

Видео

Пиняев попал в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пиняев попал в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Спорный эпизод в штрафной гостей (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Спорный эпизод в штрафной гостей (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Сафонов спасает от гола (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Сафонов спасает от гола (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

В Самаре завершался 11-й тур чемпионата России, местные «Крылья Советов» принимали «Краснодар», преследующий цели забраться в топ-3. Но по первому тайму сложно было сказать, кто же фаворит матча. Бодрее выглядели «Крылья», на правах хозяев захватив инициативу с первых минут матча. Уже на шестой минуте Гленн Бэйл подключился по правому флангу и смачно пробил, но Матвей Сафонов выудил мяч из-под перекладины.

«Крылья» почувствовали слабину соперника, никак не отвечавшего на регулярные наскоки, и провели ещё одну очень опасную атаку. Максим Глушенков пяткой оставил мяч Пиняеву, Сергей ворвался в штрафную площадь, финтами обставил Литвинова и пробил. Тут уже Сафонов помочь не мог, но за гостей сыграла перекладина. Ежов, Пиняев и Глушенков продолжили давить, регулярно переигрывая «Краснодар» в эпизодах.

Испортила настроение хозяевам только травма Горшкова. Юрий подвернул ногу и вынужден был уступить своё место Георгию Зотову. Далее Сергей Пиняев продемонстрировал, что натренировал штрафные удары. Со стандарта классно пробил самарский проспект, небольшой рикошет усложнил задачу Сафонову, но Матвей и тут справился. Под занавес первого тайма наконец в игре увидели и Ломаева. Голкипер «Крыльев» отразил коварный удар Олусегуна, слегка поторопившегося, получив выход один на один.

После перерыва картина не изменилась: «Крылья» продолжали давить, «Краснодар» совсем не был похож на фаворита. Самарцы претендовали на пенальти, когда Кайо остановил Глушенкова на линии штрафной площади. Карасёв, работавший у монитора, позвал главного арбитра, чтобы посмотреть повтор, намекая на пенальти. Но Алексей Сухой не поддержал коллегу, трактовав эпизод, как чистую борьбу. Игра продолжилась без пенальти.

На фоне большой активности у «Крыльев» стали заканчиваться силы, и концовка матча уже прошла с перевесом «Краснодара». После скидки Олусегуна плотно пробил Никита Кривцов – спас команду Ломаев. Обязан был забивать Михайло Баньяц, получивший выход один на один после отличной передачи Сперцяна, но и тут голкипер «Крыльев» сыграл классно, выиграв дуэль у форварда.

На это Сафонов ответил ещё одним чудо-спасением. Чирковичу удался шикарный обводящий удар с линии штрафной площади, но этого не хватило, чтобы обыграть Матвея. Следом Сафонов взял ещё более «мёртвый» мяч после удара Романа Евгеньева в упор. В общем, голкиперы в этот вечер были чудо как хороши. Собственно, поэтому зрители и не увидели голов в последнем матче 11-го тура. «Крылья» и «Краснодар» разошлись миром.

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Крылья Советов Краснодар
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Комментарии (1)
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Kirolnic
03 Октября 2022 в 21:04
Сухой - ...идорас!!! Так судить нельзя!!! Кайо дважды заслуживал вторых карточек! Судил явно против Крыльев!
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окончен Крылья Советов 0:0 Краснодар 1.95 3.50 4.05
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