Сафонов: Мне не интересно играть с блогерами

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча с медийной командой.

«Сыграть с блогерами? Мне не интересно. Да, я смотрел за кубковыми матчами «Амкала» и «2DROTS», но сказать, что хочу с ними сыграть... Нет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний голкипер «быков» принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей и три раза смог сохранить свои ворота «сухими».

Напомним, товарищеский матч сборной России против сборной Киргизии состоится 24 сентября, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.