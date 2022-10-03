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Осинькин: «После Воронежа мы фактически целый день возвращались домой»

03 Октября 2022 • 21:46 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Краснодар
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (0:0) ответил на вопросы по персоналиям.

- Есть информация о травме Горшкова?

- Надо сделать обследование. Пока нет, прошло слишком мало времени. Завтра-послезавтра будет более точная.

- Вопрос по Коваленко. Не было ощущения, что он сыграл слабее, чем может? Стоило его заменить на Витюгова, а не Якубу? Складывалось ощущение, что Коваленко просто выпадает.

- Было несколько эпизодов в первом тайме, что он сыграл, ну так… были потери, после которых у соперника были нехорошие атаки. Но в целом не могу сказать, что эта игра была плохая. Просто ярко бросились в глаза эти 2-3 эпизода, когда после потерь что-то возникало. Во втором тайме я не считаю, что он выпадал. Он сыграл хороший матч. Его готовность физическая выше, чем у Якубы. Мы уже начинали проседать, но на сегодняшний день мы стараемся, чтобы Денис у нас играл у нас пока 60-70 минут. У нас был очень сложный переезд. После Воронежа мы фактически целый день возвращались домой и приехали только часов к восьми на следующий день после матча в Воронеже. Состояние у ребят было сложное в этот момент. Мы не понимали, кто и как себя будет вести.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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окончен Крылья Советов 0:0 Краснодар 1.95 3.50 4.05
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