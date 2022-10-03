После таких игр тренер должен сказать: «Если есть игра, очки будут» - Осинькин

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (0:0) дал комментарий по игре.

- Очень хотели победить, всё для этого сделали, хороший провели матч, но не получается у нас реализовать преимущество, которое в игровом плане возникает. Очень трудно комментировать, чего не хватило, чтобы мяч зашел, пересек там линию. В любом случае после таких игр тренер должен сказать: «Если есть игра, очки будут».

- Сегодня все было, кроме забитого гола и результата. Атакующая линия и Сергей Пиняев отлично играют в первые 60 минут. Было полное ощущение, что ноги забились, устали. Почему в этот отрезок не делаете замены, а позже выпускаете свежих игроков?

- Где грань между 60 и 70? Когда у человека в общем-то шла игра сегодня. Тренеры стараются не трогать футболистов, когда речь идет о каких-то 10 минутах. Мы не знаем, в каком он состоянии, как игрок, который выйдет на замену, освежит игру. Действительно, и Денис Якуба, и Пиняев - игроки, которые проделывают большой объем работы с большой интенсивностью во время игры. Но на 90 минут мы стараемся их не использовать в силу в том числе медицинских вещей. На всякий случай мы пока стараемся, чтобы он играл от 60 до 70 минут. Да, действительно минут на 10 у нас пропала интенсивность, но тут заменить можно, а вот обратную замену потом трудно будет сделать. Тем более, мы оказались в первом тайме уже без одной замены, которая была вынужденной. У нас оставалось только два слота для замен. Четко и точно ими управлять, понять, какая может быть ситуация в конце игры - в этот момент сложно. В том числе и поздние замены под номером 4 и 5, можно было их сделать чуть раньше. Но мы их делали спаренными, одновременно двух футболистов. Во-вторых, нам надо было понять, что мы все доиграем до конца, потому что травматизм последних минут матча, плюс судороги какие-то, риск всегда возрастает.