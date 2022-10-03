Сторожук: «Единственный игрок, который мог заменить Кордобу, получил травму на тренировке»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Сегодня в составе «Краснодара» отсутствует Кордоба. Есть какая-то замена, насколько сегодня удастся избежать каких-то проблем, связанных с этим?

- Тяжело говорить о замене, потому что однозначно он определяющий игрок атаки в нашей команде, поэтому как выяснилось перед этой встрече, единственный игрок, который мог его заменить, получил травму на тренировке. Посмотрим, игра покажет. Есть, так скажем, одна задумка, не знаю, как она реализуется за столь короткий промежуток времени, но посмотрим. Игра даст ответ на этот вопрос.