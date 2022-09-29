Полузащитник «Краснодара» Кривцов рассказал об эмоциях от вызова в сборную России

Молодой хавбек «Краснодара» Никита Кривцов рассказал об эмоциях от вызова в национальную команду России на недавний сбор.

«Если честно, то я не ожидал, что окажусь в финальном списке. Был очень рад этому. Близкие поздравили меня, все были рады», – рассказал полузащитник «быков» в интервью «РБ Спорт». Также футболист поделился подробностями, почему он покинул расположение сборной ещё до матча против Киргизии. По словам игрока, причиной для этого стало пищевое отравление, из-за которого было принято решение вернуться в «Краснодар».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний игрок провёл восемь из десяти матчей своего коллектива, забив один мяч при двух результативных передачах.

