Кавазашвили назвал лучшего вратаря России

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил уровень вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Матвей Сафонов – лучший голкипер России, он номер один сейчас. Когда вратарь классный, то в нем все хорошо. Равных сейчас Сафонову просто нет», — заявил Кавазашвили «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Сафонов находится в отличной форме, возможно, кто-то сможет ему составить конкуренцию в будущем, но пока таких вратарей нет.

В текущем сезоне 23-летний голкипер «Краснодара» принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, пропустил 16 мячей и пять раз смог сохранить свои ворота «сухими».