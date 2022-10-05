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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили назвал лучшего вратаря России

05 Октября 2022 • 19:32 Комментировать (1)
Крылья Советов
0:0
Краснодар
окончен

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил уровень вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Матвей Сафонов – лучший голкипер России, он номер один сейчас. Когда вратарь классный, то в нем все хорошо. Равных сейчас Сафонову просто нет», — заявил Кавазашвили «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Сафонов находится в отличной форме, возможно, кто-то сможет ему составить конкуренцию в будущем, но пока таких вратарей нет.

В текущем сезоне 23-летний голкипер «Краснодара» принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, пропустил 16 мячей и пять раз смог сохранить свои ворота «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Анзор Кавазашвили Матвей Сафонов
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Комментарии (1)
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Gorchitsa 9
05 Октября 2022 в 19:37
Кавазашвили везде успевает. Фигаро здесь, Фигаро там...
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