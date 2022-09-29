Литвинов уверен, что «Краснодар» способен выиграть Кубок страны

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов считает, что «быкам» по силам одержать победу в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России, а также занять место не ниже третьего в чемпионате страны.

Напомним, вчера, 28 сентября, «Краснодар» одержал победу в матче группового этапа Фонбет Кубка России над «Пари НН» (2:0). После трёх туров подопечные Александра Сторожука возглавляют турнирную таблицу группы А, имея в своём активе семь набранных очков.

«У нас всегда есть цели: выиграть Кубок и чемпионат России. Тем более сейчас нет еврокубков. Это большой шанс для нас, проявить себя, взять трофей. Я думаю, мы спокойно это можем сейчас», — цитирует Литвинова Metaratings.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» расположился на четвёртой строчке российского чемпионата, набрав 20 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 3 октября против «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.