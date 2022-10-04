Пиняев — о ничьей с «Краснодаром»: «Не хватило футбольного фарта»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился мнением о ничьей с «Краснодаром» (0:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Не хватило футбольного фарта. Все делаем: моменты создаем, направляем в нужную сторону, но где-то перекладина, где-то с линии вратарь достает. Думаю, все придет», — заявил Пиняев Rusfootball.

Футболист считает, что необходимо продолжать в том же духе и все будет отлично. Конечно, в этой ситуации ничья не является хорошим результатом, все в команде уверены, что должны были одерживать победу, добавил игрок.

В текущем сезоне 17-летний Пиняев забил один мяч в семи матчах во всех турнирах.