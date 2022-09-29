Сторожук рассказал, за счёт чего «Краснодар» сумел обыграть «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Фонбет Кубка России над «Пари НН» (2:0). Напомним, что оба своих гола хозяева забили уже после 85-й минуты встречи.

Специалист признался, что победа далась его команде непросто, а также рассказал, за счёт чего «Краснодару» удалось прибавить во втором тайме.

«Хороший соперник, навязывает свой плотный футбол. Первый тайм у нас не удался. Есть объективные причины — мало сыгранных связей было. Также понимали, что в таком темпе прессинговать невозможно, поэтому были произведены замены с тем учётом, чтобы наши быстрые игроки добавили скорости, что они и сделали», — сказал Сторожук на своей пресс-конференции.

После трёх проведённых матчей «быки» возглавляют турнирную таблицу группы А с семью набранными очками в своём активе. Следующий матч подопечные Сторожука проведут 19 октября против того же «Пари НН».