Сторожук — о Сафонове: «Матвей — тот игрок, который не уедет из «Краснодара», даже если его будут выгонять»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился мнением о будущем вратаря команды Матвея Сафонова.

Специалист выразил уверенность в том, что 23-летний голкипер не покинет «Краснодар».

«Матвей — тот игрок, который не уедет из «Краснодара», даже если его будут выгонять. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Было бы глупо рассчитывать на другой ответ. Это топ-игрок, топ-человек, настоящий капитан», — приводит слова Сторожука Metaratings.

Напомним, Сафонов является воспитанником «Краснодара», за который выступает на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В текущем сезоне футболист провёл в составе «быков» 12 матчей, пропустив в них 16 голов и четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт вратаря с «Краснодаром» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 16 миллионов евро.