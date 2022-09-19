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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сторожук: Петров начал заниматься на поле

 
19 Сентября 2022 • 20:39 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
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03.10 19:00

Наставник «Краснодара» Александр Сторожук поделился информацией о восстановлении защитника Сергея Петрова.

«Буквально на днях Сергей уже начал работать на поле. Заниматься гладким бегом. Но точные сроки восстановления пока сказать сложно», — приводит слова Сторожука Metaratings.

Специалист добавил, что у игрока была травма  ахиллова сухожилия, которую он получил в матче со «Спартаком».

В текущем сезоне 31-летний защитник принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

После десяти туров «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Петров Александр Сторожук
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