Сторожук: Петров начал заниматься на поле

Наставник «Краснодара» Александр Сторожук поделился информацией о восстановлении защитника Сергея Петрова.

«Буквально на днях Сергей уже начал работать на поле. Заниматься гладким бегом. Но точные сроки восстановления пока сказать сложно», — приводит слова Сторожука Metaratings.

Специалист добавил, что у игрока была травма ахиллова сухожилия, которую он получил в матче со «Спартаком».

В текущем сезоне 31-летний защитник принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

После десяти туров «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.