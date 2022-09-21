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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» считает Клаудиньо лучшим игроком РПЛ

 
21 Сентября 2022 • 20:45 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
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03.10 19:00

Александр Коваленко, выступающий в самарских «Крыльях Советов», назвал фамилию игрока, которого он считает лучшим в российской Премьер-лиге. Коваленко считает, что лучший футболист выступает в лучшем клубе - а им уже четыре года является питерский «Зенит», не знающих себе равных и в нынешнем сезоне.

- Клаудиньо. Человек в полном порядке. То, что он вытворяет с мячом, - это просто другой уровень, - цитирует Коваленко «РБ Спорт».

Напомним, что Клаудиньо находится в процессе получения российского гражданства, и, следовательно, сможет выступить в будущем, теоретически, в сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Клаудиньо
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