Полузащитник «Крыльев Советов» считает Клаудиньо лучшим игроком РПЛ

Александр Коваленко, выступающий в самарских «Крыльях Советов», назвал фамилию игрока, которого он считает лучшим в российской Премьер-лиге. Коваленко считает, что лучший футболист выступает в лучшем клубе - а им уже четыре года является питерский «Зенит», не знающих себе равных и в нынешнем сезоне.

- Клаудиньо. Человек в полном порядке. То, что он вытворяет с мячом, - это просто другой уровень, - цитирует Коваленко «РБ Спорт».

Напомним, что Клаудиньо находится в процессе получения российского гражданства, и, следовательно, сможет выступить в будущем, теоретически, в сборной России.