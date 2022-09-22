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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонову не по душе гипотетические игры с командами Медиалиги

 
22 Сентября 2022 • 23:20 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
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03.10 19:00

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, которого все чаще и чаще называют потенциально лучшим вратарем России, высказался по поводу матчей с клубами Медиалиги. Он считает это не очень удачной мыслью, так как, по его словам, такие матчи не особо мотивируют его.

Напомним, что включение команд Медиалиги в Фонбет Кубок России наделало немало шуму минувшим летом.

- Интересно ли было бы сыграть против команды Медиалиги? Нет. Почему? А почему должно быть интересно? То, что они делают, интересно. Но сказать, что я хочу сыграть против них, нет, это не так, - заявил Сафонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов
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