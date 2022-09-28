Ломаев — о приговоре Ларину: «Это полная несправедливость»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о приговоре бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Это полная несправедливость и непонимание людей, вынесших такой приговор. Сколько Николай Юрьевич сделал для российского футбола. Да и в принципе для многих игроков РПЛ и ФНЛ», – заявил вратарь в интервью Sport24. По воспоминаниям Ломаева, Ларин является человеком с щедрой душой, который знал каждого в академии московского клуба и всегда был готов помочь. Голкипер самарцев верит, что приговор экс-директору заменят на условный, и Ларин принесёт пользу отечественному футболу.

Напомним, что Николай Ларин обвиняется в мошенничестве, за что получил три года тюрьмы и штраф в размере 20 миллионов рублей. Ломаев является воспитанником академии «Чертаново» и был хорошо знаком с функционером.

