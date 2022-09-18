Гаранин заявил, что Коваленко мог закончить с футболом

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился информацией о проблемах полузащитника Александра Коваленко.

Гаранин сказал «РБ Спорту», что встречал Коваленко в академии «Динамо», там у него был период, когда он зачах и мог завершить футбольную карьеру, но у детей бывают такие моменты. Хорошо, что у него все получилось, он является одним из основных игроков клуба Российской премьер-лиги, это главное открытие года, добавил тренер.

19-летний Коваленко выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. Минувшим летом «Сочи» выкупил футболиста, но оставил в самарской команде до конца сезона.

Полузащитник забил один мяч и сделал две результативные передачи в десяти матчах во всех турнирах текущего сезона.