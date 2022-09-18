Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаранин заявил, что Коваленко мог закончить с футболом

 
18 Сентября 2022 • 14:13 Комментировать
Сочи
...
Факел
Через 1 ч. 31 мин.

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился информацией о проблемах полузащитника Александра Коваленко.

Гаранин сказал «РБ Спорту», что встречал Коваленко в академии «Динамо», там у него был период, когда он зачах и мог завершить футбольную карьеру, но у детей бывают такие моменты. Хорошо, что у него все получилось, он является одним из основных игроков клуба Российской премьер-лиги, это главное открытие года, добавил тренер.

19-летний Коваленко выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. Минувшим летом «Сочи» выкупил футболиста, но оставил в самарской команде до конца сезона.

Полузащитник забил один мяч и сделал две результативные передачи в десяти матчах во всех турнирах текущего сезона.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Сочи Вадим Гаранин Александр Коваленко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Пари НН 0:1 Оренбург 2.18 3.45 3.40
18.09  16:30 Сочи ... Факел 1.47 4.80 6.80
18.09  16:30 Краснодар ... Химки 1.66 4.30 5.00
18.09  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
14:55 · Россия. Первая лига
«Акрон» помешал «Енисею» выйти на первое место
14:54 · Россия. Первая лига
«Уфа» обыграла «Краснодар-2», несмотря на глупое удаление Карпа
14:31 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о потере интриги в борьбе за чемпионство РПЛ
14:23 · Россия. Премьер-лига
Канищев: «Судейство всегда было в пользу «Зенита», но это норма»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Бабаев дал оценку работе Федотова в ЦСКА
14:17 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты зарплаты Черданцева, Генича и других звёзд «Матч ТВ» 2
14:13 · Россия. Премьер-лига
Гаранин заявил, что Коваленко мог закончить с футболом
14:05 · Кубок России
​Состоялась жеребьёвка Фонбет Кубка России: результаты
14:01 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Есть ребята, которые способны безболезненно заменить Майга и дать качество»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Нужно, чтобы вратарь и игроки чувствовали доверие со стороны тренеров»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Мантуан надеется добавить к голам «Динамо» и ЦСКА гол «Спартаку»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Кержаков позитивно отреагировал на новость о получении российского гражданства Малкомом и Клаудиньо 1
13:20 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник ЦСКА прокомментировал травму Дивеева
12:59 · Россия. Премьер-лига
Гаранин рассказал, почему Гамид Агаларов не перешёл в «Сочи»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Генич дал прогноз на дерби «Спартак» - «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем