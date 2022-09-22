Хуниор Алонсо может вернуться в «Краснодар» зимой

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо может вернуться в расположение «быков» после завершения первой части сезона.

С таким заявлением выступил агент футболиста Диего Серрати. «По состоянию на сегодня Хуниор вернется в Россию зимой», — приводит слова представителя парагвайского игрока «РБ Спорт».

Напомним, что Алонсо в марте приостановил действие соглашения с «Краснодаром» и перешёл в бразильский «Атлетико Минейро». В клубе из Белу-Оризонти игрок сборной Парагвая сможет присутствовать до конца года.

Отметим, что перед стартом нынешнего сезона РПЛ в стан «быков» вернулись Джон Кордоба, Кайо Фернандо и Кристиан Рамирес. Сам Алонсо за «Краснодар» не провёл ни одного матча.