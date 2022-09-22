Осинькин сообщил, когда Ломаев прибудет в расположение «Крыльев Советов»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию о том, что голкипер Иван Ломаев не полетит на матч сборной России.

«Насколько я знаю, Иван не летит со сборной в Киргизию. Ломаев возвращается в расположение «Крыльев», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Тренер заявил, он доволен тем, что Ломаев получил хороший опыт в сборной. В расположение команды голкипер вернется 23 сентября, добавил Осинькин.

В текущем сезоне 23-летний голкипер провел десять матчей в Российской премьер-лиге, в которых пропустил 14 мячей и один раз сохранил свои ворота «сухими».

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков после десяти туров.